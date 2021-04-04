مؤرخ تاريخي لـ"الفجر الفني" بعد وقف "الملك": الله اكبر انتصر الحق والتاريخ









أعرب المؤرخ بسام الشماع، عن سعادته بخروج الملك من السباق الرمضاني وتوقف العمل حتي يتم تعديله.



وقال بسام، في تصريح خاص ل"الفجر الفني": "مبروك..الحمد لله تعالى و جل لا يضيع حق وراءه محارب وقف مسلسل احمس الله اكبر

شكرا لكل من ساعدونى لانتصار الحق و التاريخ الصحيح و حمايته من التزوير".



أكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف مسلسل "الملك"وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.





مسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.