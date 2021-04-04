لميس الحديدي: موكب المومياوات الملكية رسالة قوية للأعداء والأصدقاء

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن ردود الافعال ما زالت تتوالي عالميًا على موكب المومياوات العظيم، معقبة: "الصحف الاجنبية لازالت تتغنى بمشهد الموكب العظيم، يتحدثون عن مصر التي تستعيد جمالها ورونقها...أما نحن المصريون، فلا زلنا نشعر بفرحة غامرة وثقة وإمتنان، لكل يد ساهمت في إخراج الموكب والاحتفالية في أبهى صورة تليق بمصر ".



وشددت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، على أن موكب الامس يؤكد أمورًا هامة أولها أننا قادرون في هذا البلد على تقديم الافضل، طالما كانت لدينا الحرية في الحلم والتفكير مع إسناد الامر للمتخصصين، متابعة: "بالامس شاهدنا أجمل سيمفونية تخصصية عبر الاستعانة بأدق المختصين لاخراج أفضل ما لديهم لتخرج الاحتفالية بالشكل الرائع الذي رأيناه، وهذا يدل على أن اهل الخبرة والعلم في مصر كثر..لكن علينا أن نترك لهم المساحة عبر الحرية والصلاحية لاخراج إبداعاتهم".



وأضافت: "الرسالة الثانية أن هذه هي القوة الناعمة لمصر حضارتها وثقافتها عبر الموسيقى التاريخ، فالقوة الناعمة ليست للتسلية الفنية، رغم كونه مشروع في حد ذاته، لكن الفكرة الاعم والاهم أن هذه القوة الناعمة هي قوة سياسية وثقل للدولة المصرية، بما يعكس رسالة سياسية قوية للأعداء قبل الاصدقاء".



ووجهت الحديدي الشكر للرئيس عد الفتاح السيسي قائلة: " لابد ان نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي إحتضن الفكرة في مهدها وحولها إلى واقع مانحًا القوة لها وهذه القوة هي جزء من حضارة البلد الذ ي نتسند عليه في رؤيتنا وحلمنا نحو المستقبل".

