Advertisements

الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
Advertisements

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا سموه للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني الأمن والاستقرار والازدهار.
من جهته أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعم قيادة المملكة ومساندتها، مثمنا مواقف المملكة العربية السعودية في الوقوف دوما إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لأمنها واستقرارها.

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

مؤرخ تاريخي لـ"الفجر الفني" بعد وقف "الملك": الله اكبر انتصر الحق والتاريخ

منذ ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 20 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 م

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

10:32 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

10:33 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون