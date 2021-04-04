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الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار، أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد يوم الخميس 8 إبريل، كما أنه يوم السبت المقبل سيتم استقبال القنوات التلفزيونية العالمية لبث ونقل الكشف لكل الدول في العالم.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إخطار الصحف والقنوات العالمية بالتوجه لمدينة الأقصر يوم السبت المقبل، لحضور مؤتمر الكشف الآثري الجديد، موضحًا أنه تحفظ على مسلسل "أحمس" حتى يكون العمل جيد وبه تعاون من الديكور والملابس.

وطالب زاهى حواس، بضرورة الاستعانة بخبراء على أعلى مستوى فى الأعمال الفنية من اجل الحفاظ على البيئة الفرعونية والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة داخل الدراما الخاصة بالمسلسل.

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