لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول من الدولة



علقت الاعلامية لميس الحديدي، على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف مسلسل "الملك"، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملًا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت: "قرار مهم ومحترم ومسؤول واشكر الدولة والمسؤولين لاتخاذهم هذا القرار، كونه إستماع لملاحظات المتخصصين ووضعها في الاعتبار، هذا قرار يدل على إحترام أراء المتخصصين"



وتابعت: "فلا يمكن أن يكون لدولة بحجم مصر استطاعت بالأمس تقديم سيمفونية نجاح شهد لها العالم في احتفالية موكب المومياوات بكافة تفاصيلة الدقيقة التي لم يكن بها خطًا، حيث لا يمكن أن يعرض مسلسل في أعقاب ذلك يحكي جزء من تاريخ مصر لقاهر الهكسوس أحمس، ويحوي في ذات الوقت أخطاء درامية"



وأشار إلى أن الهدف ليس تقديم عملًا دراميًا فقط رغم إنتاجه الضخم وبه إنفاق وإنتاج عالي لكن لايمكن أن تقبل الدولة خطًا في تاريخها كاشفة أن هدف القرار أن يكون المسلسل دقيق ويليق بمصر لانه يحكي قصة أحد عظام مصر وهو أحمس الاول ".

