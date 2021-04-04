المخرج محمد السعدي: حفل نقل المومياوات الملكية عمل دولة.. والفريق المشارك مصري 100%

قال المخرج محمد السعدي، رئيس شركة ميديا هب المشرفة على حفل نقل موكب المومياوات الملكية، إن هذا الحفل هو عمل دولة وليس عمل مجموعات شركات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متدخل في كل تفاصيل العمل.



وأضاف "السعدي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "ما ظهر هو شغل دولة قوي وراء هذا العمل الضخم والذي تم الإعداد له على مدر سنة وشهرين".



وتابع " فريق عمل نقل المومياوات الملكية مصري 100%، وسمة الدولة حاليًا وقوتها هي التفاصيل وهذا المنهج التي تسير عليه الدولة، وتم اختيار فريق عمل وفق الأفضل في كل شيء، وتم مراجعة الحدث أكثر من مرة ليظهر في أبهى صورة له".



واستطرد "لم نترك تفصيلة في الحفل وكل شيء كان محسوب بالثانية، وتم عقد عدد كبير من الاجتماعات داخل مجلس الوزراء بخصوص الحفل لخروجه بهذا الشكل الرائع الذي شارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص، والفنانون المشاركون في الحفل لم يتقاضوا أجر ولا يجب أن ننسى الجهد المبذول في العاصمة الإدارية الجديدة خرافي".



