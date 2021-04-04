"صدمه وهرب".. آخر تطورات واقعة مصرع طفل في حادث مروري بالطريق الأوسطي

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط المتهم بصدم طفل بسيارته أعلى الطريق الدائري الأوسطي، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.



واستمعت أجهزة الأمن إلى أقوال عددًا من شهود العيان على الحادث، الذين أكدوا أن قائد سيارة، مسرعة صدم الطفل " أحمد علي"، وفر هاربًا دون إسعافه خوفًا من المساءلة القانونية.



كان لقي طفل مصرعه، في حادث تصادم سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه ووجود متوفى.



وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع طفل صدمته سيارة تسير بسرعة عالية، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.