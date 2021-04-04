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سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الانتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. 

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الإسماعيلي بالأمس، مرانا استشفائيا خفيفا،  حتى لا بتعرضوا إلى الإجهاد والإرهاق، بينما خاض باقي اللاعبين مرانا قويا تحت إشراف هيثم شعبان المدير الفني للفريق. 

وفاز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب الإسماعيلية بالجولة السابعة عشر للدوري، بهدفين مقابل هدف، وحمل الهدفان توقيع أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم. 

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 24 نقطة.

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