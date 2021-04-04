الاحتياطي الأجنبي التونسي يتراجع 35.4 مليون دينار

تراجعت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، بقيمة 35.4 مليون دينار؛ لتظل كافية لتغطية واردات 157 يوماً من احتياجاتها الأساسية.

وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات على موقعه الرسمي، إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 21.923 مليار دينار، يوم الأحد 2 أبريل / نيسان الجاري، مقارنة بنحو 21.958 مليار دينار في اليوم السابق.

وتراجعت احتياطيات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 0.16 بالمائة عن مستوياتها في اليوم السابق.

وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات لارتفاع الاحتياطات الأجنبية 10.08 بالمائة، وكانت قبل عام كامل بقيمة 19.915 مليار دينار، وتكفي لتوريدات 117 يوماً.

وقرر المركزي التونسي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 6.75 بالمائة.