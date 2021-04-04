Advertisements

الاحتياطي الأجنبي التونسي يتراجع 35.4 مليون دينار

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تراجعت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، بقيمة 35.4 مليون دينار؛ لتظل كافية لتغطية واردات 157 يوماً من احتياجاتها الأساسية.

 

وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات على موقعه الرسمي، إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 21.923 مليار دينار، يوم الأحد 2 أبريل / نيسان الجاري، مقارنة بنحو 21.958 مليار دينار في اليوم السابق.

 

وتراجعت احتياطيات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 0.16 بالمائة عن مستوياتها في اليوم السابق.

 

وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات لارتفاع الاحتياطات الأجنبية 10.08 بالمائة، وكانت قبل عام كامل بقيمة 19.915 مليار دينار، وتكفي لتوريدات 117 يوماً.

 

وقرر المركزي التونسي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 6.75 بالمائة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تونس تراجع الاحتياط الاجنبي التونسي

أخبار تهمك

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

مؤرخ تاريخي لـ"الفجر الفني" بعد وقف "الملك": الله اكبر انتصر الحق والتاريخ

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 20 ساعة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ أقل من ساعتين

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ أقل من نصف ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تونس ترفع الاحتياطى الأجنبي بطرح سندات دولية

اقتصادي: قرض السعودية ساهم في ارتفاع احتياطي تونس من النقد الأجنبي لـ 5 مليار دولار

رئيس هيئة الاستثمار عن ارتفاع الاحتياطي النقدي : لدينا طفرة في الاقتصاد

في عهد السيسي.. ارتفاع غير مسبوق لاحتياطى مصر من الذهب

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لتونس لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

المركزي التونسي: ارتفاع الاحتياطي إلى 7.7 مليار دولار بعد قروض

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 م

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

10:32 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون