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رقم قياسي لبيريز مع ريال مدريد

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني حقق رقم قياسي مع الملكي.

وأكدت التقارير الصحفية أن بيريز وصل إلى 1000 مباراة كرئيس لريال مدريد وذلك عقب مباراة الفريق أمام إيبار في الدوري الإسباني التي انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين.

وأفادت التقارير الصحفية بأن ريال مدريد تمكن أثناء وجود بيريز من تحقيق 26 بطولة, وهي: 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا و5 ألقاب الدوري الإسباني و5 ألقاب كأس السوبر الإسباني و5 ألقاب كأس العالم للأندية و4 ألقاب كأس السوبر الأوروبي ولقبين كأس إسبانيا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن بيريز تولى رئاسة ريال مدريد لأول مرة فترة ما بين 2000 حتى 2006  ثم عاد مرة أخرى وتولي رئاسة الملكي في 2009 وبقي في منصبه حتى يومنا هذا .

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد كان قد دعى لإنتخابات رئاسية جديدة لأن ولاية بيريز الحالية تنتهي في 30 يونيو المقبل ولكن من المقرر أن يستمر بيريز كرئيس لريال مدريد حتى 2025 بالتزكية.

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