مغنية حفل موكب المومياوات: استقبلت رسائل تهنئة بكل اللغات



أكدت المطربة والسوبرانو أميرة سليم، مغنية أنشودة "العظمة" في حفل نقل المومياوات الملكية، أنها خلال الحفل انتابها شعور بالفخر والشرف؛ لأنها تمثل في حدث مصري، موضحًا أن غنائها باللغة المصرية القديمة أثار إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها بدأت دراستها في مصر وحصلت على المنحة في فرنسا وبدأت العمل في أوروبا.



وأشارت أميرة سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أنها شاركت في أعمال كثير مع المايسترو نادر عباسي، مفيدة بأنه طلب منها الحضور والمشاركة في الحفل وغناء أغنية باللغة المصرية القديمة، وأنها كانت سعيدة للمشاركة في هذا الحفل العظيم.



وأوضحت أنها تغني أوبرا فرنسية وايطالية وانجليزية، مؤكدة أنها استقبلت رسائل تهنئة كبيرة من العالم كله، قائلة: "استقبلت رسائل تهنئة بكل اللغات، والنص الخاص بأنشودة "العظمة" هو فرعوني مكتوبة على معبد إيزيس".