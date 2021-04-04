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افتتاح تجريبى لقاعة "ضي" الجديدة وصالون الراحل شاكر عبد الحميد

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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دشن أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، قاعته الجديدة بشارع الأحرار بضاحية المهندسين، مساء اليوم الأحد، بمعرض جماعي يتضمن أعمال نخبة من رواد الحركة التشكيلية.

شهد الإفتتاح الدكتور يحيى عبده، والدكتور طارق الكومى، والناقد التشكيلي هشام قنديل، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين وشخصيات صحفية وإعلامية.

وتضم القاعة أعمال الفنانين مصطفى حسين وأمين ريان وأحمد نوار ومصطفى مشعل وجورج بهجورى وعمر النجدى وسيد سعد الدين وبدوى سعفان وأيمن السمرى ومصطفى أحمد ومحمد عبلة وعادل السيوى ومحسن شعلان وطارق الكومى وشاكر المعداوى ومحمد رياض سعيد وعبد المنعم مطاوع وفاروق وهبة ومحمود أبو المجد وزهران سلامة.

كما تضم أعمال الفنانين حسين الجبالى ورؤوف رأفت ومحمد مندور وسامح البنانى وفايزة محمود وزينب عبد الحميد وصبرى عبد الغنى وكامل غندر ومحمود عبد الله وعمر النجدى وزكريا الزينى ومصطفى عبد الفتاح وعزت إبراهيم وصلاح عنانى وصلاح طاهر وفرغلى عبد الحفيظ وخلف طايع وسلمى عبد العزيز وعبد العزيز درويش وفهد الحجيلان وطوغان وجمال قطب وسيد سعد الدين والفنان الشاب محمد التهامي.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن الافتتاح الرسمي للقاعة الجديدة سيكون في شهر يونيو المقبل بمعرض استيعادى غير عادي لفنان كبير من أبرز نجوم الحركة التشكيلية المصرية، لافتا إلى إعداد خطة لمعارض القاعة الجديدة والأنشطة الثقافية التي ستقام بمنتدي المفكر الكبير الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة المصري الأسبق.

يشار إلى أن جاليري ضي أعلن قبل يومين عن مسابقة جديدة للفن التشكيلي بالتعاون مع المؤسسة الزاهدية بالسعودية، تنطلق قبل نهاية العام، ومجموع جوائزها 700 ألف جنيه، على أن يتم إهداء الأعمال الفائزة إلى المتحف المصري الكبير.

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