الصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة سوف تتسلم 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر المقبل.



وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المراكز الجديدة لتلقي اللقاح تتمركز في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار إلى أن 148 ألف و987 مواطنًا من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم، مؤكدا أن كل من هو مستهدف للتطعيم سيتم تطعيمه، وكلما زادت الفئة العمرية كلما كان لها أولوية في الحصول على التطعيم.



وأكد أن هناك إقبال من المواطنين وحرصهم على التطعيم، وهذا شيء يدعو التفاؤل، مشيرا إلى أن مصر هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والصحة المجتمعية، حيث أن تطعيم العاملين بقطاع السياحة سيكون خلال الأيام المقبلة مجانا.

