عادل حمودة يكشف حالة فريد الأطرش بعد وفاة شقيقته أسمهان (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن فريد الأطرش كان يسكن في عمارة على النيل امتلكها في القاهرة، مشيرًا إلى أنه كان دائم السهرات لا ينفض من حوله المعجبين.



وأضاف "حمودة" خلال تقديم برنامجه "صناع التاريخ" المذاع على فضائية "الفجيرة": "كان منزل فريد على طراز شرقي وله شرفة عريضة كان يجلس فيها بمفرده ليلًا يلحن أغانيه والغريب أنه كان يبدع في الليالي التي يشتد فيها البرد".



وتابع "كانت الصدمة التي هزت كيانه ودفعته للعزلة والاكتئاب هو مصرع شقيقته أسمهان بعد اتهامها بالجاسوسية عام 1944 عندما انحرفت السيارة عن الطريق وسقطت في ترعة تقع في دلتا النيل وبعدها اختفى السائق مما زاد الحيرة في غموض الحادث".

