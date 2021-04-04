وزير التعليم: قرارات التدريس العام الحالي ليست ضمن خطة التطوير

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا العام هو محاولة لتماشي مع جائحة فيروس كورونا، وأن القرارات وطرق التدريس العام الحالي ليست ضمن خطة التطوير لوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هذا العام محاولة لاستكمال العام الدراسي.



وأشار وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أن الضوابط التي تم الحديث عنها اليوم عن الامتحانات ليست بجديدة، حيث أنه تم الحديث عنها والتأكيد عليها منذ شهر فبراير السابق، مؤكدًا أن سنوات النقل من الصف الـ4 الإبتدائي وحتى الـ2 إعدادي انتهوا من امتحان الترم الأول، وهناك أختبار تقييم سيجرى كل شهر لـ3 أشهر، ويكون امتحان مجمع لمدة ساعتين فقط.



وأضاف وزير التعليم أن هذه الفرق الدراسية انتهت من امتحان الترم الأول ومارس بنجاح شديد، مؤكدًا أن التغيير الوحيد في امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث إنه سيكون امتحانين فقط بدلًا من 3 امتحانات، لشهر إبريل ونهاية مايو، بـ3 امتحانات مُجمعين.