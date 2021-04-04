أبرزها دقنه.. 5 أسباب حقيقية تسببت في وقف مسلسل "الملك أحمس" لعمرو يوسف



تعرض مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، لكثير من الإنتقادات فور عرض البرومو الرسمي له، وهاجمه الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذا العمل بأنه تشويه للحضارة الفرعونية ولا يليق بعظمة مصر الفرعونية، الأمر الذى تسبب فى إيقاف تصويره وخروجه من السباق الرمضاني المقبل 2021.





يرصد "الفجر الفني" أبرز الأخطاء التي تسببت فى وقف مسلسل "الملك"؟





_لحية الملك





ظهر النجم عمرو يوسف ب لحية طويلة، وهو ما انتقده البعض، لأن الملوك فى العصر الفرعوني، كانوا بلا لحية مثل عامة الناس، وكان يرتدون اللحية المستعارة فى بعض المناسبات فقط.







_ أزياء ريم مصطفي:



حيث ظهرت النجمة ريم مصطفي بعباية سوداء، جعلتها محل انتقاد الجمهور، حيث هذا الزي لا يناسب العصر الفرعوني.





مشهد هجرة الرسول:



انتقد الجمهور مشهد لنجم عمرو يوسف، وهو يحارب، وقارن بينه وبين الفتوحات الإسلامية، واصفين هذا المشهد ب"مشهد هجرة الرسول".





_ أجواء Game of thrones:





كما وصفوا البرومو بأنه يسيطر عليه أجواء دراما Game of thrones، Gladiator".