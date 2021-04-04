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غلق وتشميع 6 ورش للملابس الجاهزة ببولاق الدكرور

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة لضبط الورش والمصانع ومخازن البضائع والمنتجات الكائنة بالعقارات، للتأكد من اتباع كافة إجراءات السلامة والحماية المدنية والحصول علي التراخيص اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، قام حي بولاق الدكرور بغلق وتشميع عدد 6ورش للملابس الجاهزة مقامه بالمخالفة بعقارات سكنية ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للسلامة العامة، بالإضافة إلى تشميع مستودع بوتاجاز غير مرخص بشارع رمضان شعبان من كفر طهرمس وذلك خلال حملات تم شنها اليوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وبالتوازي مع مجهودات ضبط المخالفات، تم شن حملات لرفع الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام بالقطاعين الجنوبي والشمالي بحي بولاق الدكرور أسفرت عن اعادة الانضباط ورفع كافة أوجه الاشغال للمحال والمنشأت التجارية.

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