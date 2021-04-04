نيللي كريم عن حفل نقل موكب المومياوات الملكية: مشاهد لم أرى مثلها في العالم

وصفت نيللي كريم، تجربتها بعد مشاركتها في حفل نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.



وقالت "نيللي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "كانت تجربة جديدة وحدث عالمي كبير تم تصويره بطريقة عمري ما شوفتها في العالم".



وأضافت "مفيش حد مشتغلش من قلبه في هذا الحدث وكل المستويات فخورين بهذا الحدث، ونفسي نكرر مثل هذه الأحداث والاحتفاليات كل سنة، كل المصريين سعداء بهذا الحفل وبلدنا جميلة وعايزين نحافظ عليها".



