عرضه 40 مترا.. كل ما تريد معرفته عن توسعة شارع خاتم المرسلين

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، جهودها لرفع كفاءة الشوارع، والعمل على توسعتها بناءً على توجيهات القيادة السياسية.



وفي هذا الإطار، تعمل محافظة الجيزة على أعمال توسعة شارع خاتم المرسلين وتوسعته، لتحقيق السيولة المرورية في الشارع والقضاء على الزحام به.



ونستعرض لكم كل ما تريد معرفته عن توسعة شارع خاتم المرسلين بالجيزة:-



- تابع محافظ الجيزة اليوم أعمال توسعة شارع خاتم المرسلين

- التوسعة تبدأ من خاتم المرسلين حتى كوبري ترسا

- سيتم إزالة كافة التعديات على خط التنظيم ليصل عرض الشارع لـ40 متر لمسار المحور

- توسعة الشارع بهدف القضاء على الأزمة المرورية

- كلف المحافظ برفع مساحي للشارع على الطبيعة

- وشدد على الاستعانة بالتخطيط العمراني وجهاز شبكات المرافق لإجراء مساحي للشارع

- وعمل رصيف للمشاة

- وأن لا يقل عرض الرصيف عن 2 م

- تكليف رئيس حي العمرانية بنقل أكشاك الكهرباء حتى لا تتعارض مع أعمال التطوير

