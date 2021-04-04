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الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي
الأحد 04/أبريل/2021 - 10:33 م
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي الزمالك في توجيه ضربة قوية لغريمة التقليدي النادي الأهلي، بالتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى الزمالك للتعاقد مع عبد الرحمن غربال مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادى الهلال السوداني من أجل التعاقد معه فى موسم الانتقالات الصيفية المقبل من اجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء.
ويقدم د عبد الرحمن غربال مهاجم نادي الهلال مستوى مميز للغاية مع الفريق السوداني هذا الموسم، كما قاد منتخب السودان إلى الصعود إلى كأس أمم إفريقيا لعالم الساحرة المستديرة.
وكان الأهلي قد تعادل مع فريق المريخ السوداني بهدفين مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت نفس الجولة فوز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.
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