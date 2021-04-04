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الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي الزمالك في توجيه ضربة قوية لغريمة التقليدي النادي الأهلي، بالتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع عبد الرحمن غربال مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادى الهلال السوداني من أجل التعاقد معه فى موسم الانتقالات الصيفية المقبل من اجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء.

ويقدم د عبد الرحمن غربال مهاجم نادي الهلال  مستوى مميز للغاية مع الفريق السوداني هذا الموسم، كما قاد منتخب السودان إلى الصعود إلى كأس أمم إفريقيا لعالم الساحرة المستديرة.

وكان الأهلي قد تعادل مع فريق المريخ السوداني بهدفين مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت نفس الجولة فوز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.


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