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قادش يفوز على فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
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حقق نادي قادش الفوز على ضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1 اليوم الأحد في إطار منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز سلتا فيجو على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 / 1، في حين تعادل إلتشي مع ضيفه ريال بيتيس 1 / 1.

وارتفع رصيد قادش، الذي تعادل مع ألافيس وخسر أمام فياريال في المرحلتين الماضيتين، إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة خلف فالنسيا، صاحب المركز الثاني عشر.

بادر خوان كالا بالتسجيل لقادش في الدقيقة 14، لكن سرعان ما أدرك كيفن جاميرو التعادل لفالنسيا في الدقيقة 19.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 1 / 1، أحرز ماركوس ماورو هدف الفوز الثمين لقادش في الدقيقة 88.

شهدت المباراة انسحاب فريق فالنسيا بشكل مؤقت في الدقيقة 30، بعدما زعم مختار دياكابي لاعب الفريق الأندلسي تعرضه لإهانة عنصرية من جانب خوان كالا، بعد اشتباك وقع بينهما في أرض الملعب، الذي غادره اللاعب الفرنسي وتبعه زملاءه في الفريق، لتتوقف المباراة أكثر من ثلث الساعة، قبل أن يعود لاعبو فالنسيا لأرض الملعب دون دياكابي، الذي تم استبداله.

ونشر الحساب الرسمي لفالنسيا عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة تغريدة، أكد خلالها أن دياكابي طالب زملاءه بالعودة للعب

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قادش يفوز على فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني قادش يفوز على فالنسيا الدوري الإسباني

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