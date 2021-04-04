زوجة محمد دياب تكشف تطورات حالتهما الصحية عقب إصابتهما بكورونا

كشفت هاجر الإبياري زوجة الفنان محمد دياب عن تطورات حالتها الصحية عقب إصابتها وزوجها بكورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "الإبياري" قائله: "بعتذر جدا لكل الحبايب اللي بيحاولو يطمنو علينا ومش قادرين نرد عليهم الحمد لله في تحسن وإن شاء الله نستعيد عافيتنا ونرد على كل الناس الغالية اوي اللي حسسونا قد غيه بيحبونا وبيخافو علينا".



وأعلن الفنان محمد دياب "دياب العو"، عن إصابته وزوجته هاجر الإبيارى، بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين.. أنا وزوجتى إيجابى كورونا.. الحمد لله الشافى".