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مستشار الرئيس للصحة يُحذر من هذا الأمر قبل شهر رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، من التجمعات في شهر رمضان المقبل خاصة مع الزيادة المطردة في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي يقابلها زيادة في عدد حالات العزل المنزلي الغير مسجلة في وزارة الصحة.

وقال "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن الزيادة الحالية في عدد الإصابات اليومية للفيروس تستوجب أن يستمر الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف " نتمنى ألا يحدث تزايد جديد في عدد الحالات خاصة مع دخول شهر رمضان، لأن التجمعات تساعد كثيرًا في انتشار هذا المرض، ولذلك لابد من التقليل من التجمعات حتى لا تزيد عدد الإصابات"، مستطردًا " كل الأعراض التي رصدت هي نفس الأعراض".

وتابع "الفيروس قد يؤثر على المخ أو القلب أو الجهاز الهضمي وقد يسبب حساسية في الجلد أو العين ولكن يبقى الجهاز التنفسي هو الجهاز الأكثر عرضة للإصابة بالمرض"، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم رصد أي أعراض شديدة أو خطيرة للتطعيم باللقاحات ولكن هناك بعض الأعراض الجانبية المتمثل في احمرار مكان التطعيم أو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، كما أنه لم يتم القيام برصد إحصائي لنسب كل فئة ممن تلقت اللقاح حتى الآن.

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