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رئيس حكومة "ظل الشباب": "ريادة الأعمال" هو الهدف الأسمى للمجلس (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:24 م
محمد ثروت
محمد ثروت
الفجر
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قال المهندس محمد ثروت، رئيس مجلس الوزراء في حكومة ظل الشباب، بالمجلس الوطني للشباب، إن المجلس مؤسسة عمل مدني تم إنشاءها في عام 2014، ودربت حتى الآن 70 ألف شاب في كل محافظات الجمهورية في مختلف التخصصات.

وأضاف "ثروت"، خلال استضافته ببرنامج "نهارك سعيد"، تقديم الإعلامية داليا أمين عبر قناة "نايل لايف"، الأحد، أن المجلس الوطني للشباب شارك في كتابة القانونة واللائحة التفيذية للإعاقة، مؤكدا أن مشاركة ذوي الهمم في المجلس من التوصيات الرئيسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى نشاطهم الفعال في كثير من الفعاليات المختلفة للمجلس مطالبا الشباب اعتبارهم قدوة لهم قائلا: "مفيش حجة لأي شاب مينجحش عند النظر إلى ما يفعله ذوي الهمم".

وكشف رئيس لجنة الكهرباء والطاقة المتجددة في المجلس الوطني للشباب، عن أحد أهم برامج المجلس وهو "تنوير" الذي يستهدف تعليم الشاب كيف يحدد أهدافه وتحديد مساره في دراسته وتطوير قدراته، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يتم ذلك عن طريق ورش العمل على أرض الواقع.

وأكد مقرر لجنة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين، أن مصر تشهد طفرة في مجال المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة، مشيرا إلى أنه من هذ المنطلق تم وضع مشروع لكيفية صنع مادة علمية محترمة مع هيئات مختلفة لتدريب شباب وخريجي هندسة كهرباء من خلال زيارات ميدانية للمواقع والتعرف على التحديات التي واجهتهم ومن هنا تكونت لجنة الطاقة التي ترأسها في المجلس الوطني للشباب.

وكشف المهندس محمد ثروت، إن الهدف الأسمى للمجلس هو ريادة الأعمال، لافتا إلى أنه بعد 2015 أصبح للشباب تواجد على أرض الواقع، وباهتمام الدولة بهم، حيث يقوم المجلس بتوصيل الشباب للجهات المتخصصة لتقديم الدعم الكامل لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع.

وعن لجنة الطاقة في المجلس أوضح أنه تم إنشاءها منذ 3 أشهر وبالتعاون مع جمعية المهندسين المصرية تم عمل أول فعاليات اللجنة للتدريب على أنظمة المدن الذكية وفي 24 ساعة تقدم 1200 شاب وتم اختيار 100 شاب فقط بسبب الإجراءات الاحترازية.

وعن أهمية حكومة ظل الشباب، أشار إلى أنها تساعد على تكوين كوادر شبابية قادر على إدارة الأزمات والعمل الميداني والعمل في الحياة السياسية، موجها وجه رسالة للشباب قائلا: "اشتغل في العمل العام وكون علاقات واتعرف على الناس واكتسب خبرات ستفيدك على المستوى الشخصي مستقبلا".



 

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مصر محمد ثروت ريادة الأعمال حكومة ظل الشباب المجلس الوطني للشباب

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