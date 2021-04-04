يارا مصدومة من زياد برجي وتكشف عن مفاجآتها المقبلة



عبرت الفنانة يارا في برنامج the insider بالعربي عن سعادتها بتعاونها الأول مع زياد برجي بأغنية " ما ودعوني " و كشفت أنها أول ما استمعت للأغنية انصدمت و أبهرت من جمال اللحن .



وخلال لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أكدت على أنها صورت كل أعمال البومها الخليجي " غير الناس " في مفاجأة لجمهورها و أعلنت أن الأغنية المقبلة ستكون باللهجة الإماراتية بعنوان " يمرني طاريك " .



من جهة أخرى ، تطل يارا خلال شهر رمضان المبارك من خلال تتر المسلسل المغربي " اولاد العم " في خطوة هي الأولى لفنانة غير مغربية .



يارا شكرت خلال اللقاء فريق انتاج العمل لاختيارها لتقديم هذا التتر وأشارت الى أن عقلها طار عند سماعها للأغنية .



يارا التي سبق و قدمت عدة تترات في السنوات الماضية اختارت شارة مسلسل "الأخوة " كأحد أجمل التترات التي غنتها الى جانب تتر المسلسل الكويتي " صاحبة الامتياز " الذي اعتبرته انطلاقتها بالأغنية الخليجية حيث قدمت بعده مباشرة أغنية " صدفة " .