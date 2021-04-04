Advertisements

يارا مصدومة من زياد برجي وتكشف عن مفاجآتها المقبلة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

عبرت الفنانة يارا في برنامج the insider بالعربي عن سعادتها بتعاونها الأول مع زياد برجي بأغنية " ما ودعوني " و كشفت أنها أول ما استمعت للأغنية انصدمت و أبهرت من جمال اللحن .

وخلال لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أكدت على أنها صورت كل أعمال البومها الخليجي " غير الناس " في مفاجأة لجمهورها و أعلنت أن الأغنية المقبلة ستكون باللهجة الإماراتية بعنوان " يمرني طاريك " .

من جهة أخرى ، تطل يارا خلال شهر رمضان المبارك من خلال تتر المسلسل المغربي " اولاد العم " في خطوة هي الأولى لفنانة غير مغربية .

يارا شكرت خلال اللقاء فريق انتاج العمل لاختيارها لتقديم هذا التتر وأشارت الى أن عقلها طار عند سماعها للأغنية .

يارا التي سبق و قدمت عدة تترات في السنوات الماضية اختارت شارة مسلسل "الأخوة " كأحد أجمل التترات التي غنتها الى جانب تتر المسلسل الكويتي " صاحبة الامتياز " الذي اعتبرته انطلاقتها بالأغنية الخليجية حيث قدمت بعده مباشرة أغنية " صدفة " .

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 21 ساعة

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ أقل من ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 3 ساعات

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

10:32 م

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون