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قائد أوركسترا حفل المومياوات في أول ظهور له: بروفات نقل المومياوات استمرت4 شهور

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية، أن ما قام به بالأمس في موكب عرض المومياوات كان مسؤولية كبيرة، معقبًا: "قدمت حفلات كتيرة، لكن عرض المومياوات، كان حملًا كونه يتعلق بفكرة العرض والموكب، وفكرة وجود "لايف" لمثل هذا الحدث الضخم لأول مرة بالتاريخ".

وأضاف "عباسي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت،: " التدريب بالنسبة لفرق التربية الرياضية والموسيقات العسكرية في الشوارع، استغرق الأمر من أربعة إلى خمسة أشهر، وكان من الضروري أن أتواجد معهم منذ البداية، حتى أشعرهم بنبض الموسيقى بدقة لكثافة الاعداد التي ستسير وهي فكرة "الاخراج"، حيث تم تدريب كل فريق على حدة، ثم مع بعضهم البعض".

وتابع: "بالنسبة للكورال المرافق لي كونهم محترفين، وفي أي أوبرا في العالم يستغرق الوقت في التدريب من أربع إلى خمس بروفات، وهو ما حدث معي بالفعل حيث استغرقت هذا الوقت وذلك لقراءة العمل".

ولفت إلى أنه قام بعمل بروفتين فقط لمعزوفات الشارع "حركة المجاميع" كون الحدث كبير في تاريخ العالم كله، ولا يمكن معه ان تغلق معه شوارع القاهرة لساعات طوال مما أدى إلى إغلاقها فقط من 1-4 صباحًا في فرصة لم تتجاوز يومين فقط منحت لنا لننتهي من البروفات "

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