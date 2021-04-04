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حسناء موكب المومياوات: "مشاركتي في الحدث شرف عظيم لي"

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت ميرال ماهيليان، إحدى المشاركات في عرض نقل المومياوات الملكية، والمعروفة إعلاميا بـ "حسناء موكب المومياوات"، إن موكب المومياوات الملكية حدث عظيم وشرف لها المشاركة فيه، وظهر أفضل كثيرا مما كانت تتخيل.

وأضافت "ميرال"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنها عارضة أزياء وشاركت في ثلاث أعمال درامية بأدوار صغيرة.

وأكدت إحدى المشاركات في عرض نقل المومياوات الملكية، أنها تتمنى أن الدولة المصرية تكون دائما أفضل.

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