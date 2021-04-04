Advertisements

رئيس المتحف القومي للحضارة عن موكب المومياوات الملكية: رفع شأن مصر عاليًا

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
علق الدكتور أحمد فاروق غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، على موكب المومياوات الملكية، قائلًا: "الحدث رفع شأن مصر، وأكد للعالم بأن حاضر مصر ومستقبلها ماضيها مشرق دائمًا".

وتابع "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن هناك أكثر من 400 قناة فضائية حول العالم قامت ببث هذا الحدث، مشيرًا إلى أن هذا الحدث أثر في الكثير من الشخصيات حول العالم، وبسبب هذا الامر يريدون زيارة مصر.

ولفت إلى أن المتحف القومي للحضارة، تعرض للكثير من العثرات الكثير بعد الصورة بسبب بعض التكلفة الماضية، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الاكبر للإنتهاء من هذا المتحف، مشيرًا إلى أن الحدث أقيم بأيدي مصرية بنسبة 100%، وما أثير حول وجود مخرج أجنبي امر غير صحيح على الإطلاق.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 21 ساعة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ ثلث ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ أقل من ساعة

مؤرخ تاريخي لـ"الفجر الفني" بعد وقف "الملك": الله اكبر انتصر الحق والتاريخ

منذ ساعة و 27 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

10:32 م

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون