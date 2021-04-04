رئيس المتحف القومي للحضارة عن موكب المومياوات الملكية: رفع شأن مصر عاليًا

علق الدكتور أحمد فاروق غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، على موكب المومياوات الملكية، قائلًا: "الحدث رفع شأن مصر، وأكد للعالم بأن حاضر مصر ومستقبلها ماضيها مشرق دائمًا".



وتابع "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن هناك أكثر من 400 قناة فضائية حول العالم قامت ببث هذا الحدث، مشيرًا إلى أن هذا الحدث أثر في الكثير من الشخصيات حول العالم، وبسبب هذا الامر يريدون زيارة مصر.



ولفت إلى أن المتحف القومي للحضارة، تعرض للكثير من العثرات الكثير بعد الصورة بسبب بعض التكلفة الماضية، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الاكبر للإنتهاء من هذا المتحف، مشيرًا إلى أن الحدث أقيم بأيدي مصرية بنسبة 100%، وما أثير حول وجود مخرج أجنبي امر غير صحيح على الإطلاق.

