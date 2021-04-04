محمد منير عن موكب المومياوات الملكية: فخور بحضارتنا.. فيديو





قال الفنان الكبير محمد منير إن وجود الدكتور زاهي حواس يكفي للحديث عن موكب المومياوات الملكية مشيرا إلى أن الموكب كان مصدر سعادة للنوبة

وأضاف منير خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، كنت فخور بحضارتنا وأنا أشاهد الموكب ولأول مرة أستقبل عدد تليفونات من كل انحاء العالم.

وداعب منير الدكتور زاهي حواس بقوله «انا رمسيس الرابع عشر» ورد عليه حواس «انت رمسيس التاسع» و«هرم من الأهرامات» وقال منير إن حواس أكبر حكاي في التاريخ.

وأكد منير أن المؤلف لأغنية انا مصر أمير طعيمة والتلحين لتلميذه هشان نزيه وستكون هذه الأغنية مصنفة في كل حفلاته قائلا «كنت هموت لو مغنيتش في اليوم ده».

وأوضح الفنان الكبير محمد منير أن 120 مليون مصري شارك في الحفل وليس 10 آلاف فقط مشيرا إلى أنه كان منبهر بالحفل.



