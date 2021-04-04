لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي قام بتحديد شروطه من أجل الموافقة على الإنضمام إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن اسم روميلو لوكاكو ارتبط بالانضمام إلى برشلونة من أجل قيادة هجوم الفريق الكتالوني تحديدًا وأنه يمتلك المواصفات البدنية والقدرات التهديفية التى يبحث عنها الهولندي كومان المدير الفني للبرسا وذلك فى حال فشله في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن روميلو لوكاكو لا يرغب في الرحيل عن إنتر ميلان لكنه وضع شرطين من أجل اتخاذ خطوة الانتقال إلى برشلونة، أولهما : يتمثل في عرضه للبيع من قبل إنتر ميلان أما الشرط الثاني الذي سيدفع لوكاكو للرحيل عن إنتر ميلان هو استمرار الهولندي رونالد كومان في تدريب البرسا في الموسم المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن إنتر ميلان حدد سعر روميلو لوكاكو بـ 120 مليون يورو مقابل التخلي عنه من أجل إنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الإيطالي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة الطيبة التي تجمع بين روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان والهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة منذ أن عملاً سوياً في إيفرتون قد تلعب دوراَ رئيسياً في حسم الصفقة لصالح البارسا.