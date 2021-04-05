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10 معلومات عن البرنامج التدريبي للشباب لرصد الطيور المهاجرة (انفوجراف)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدمج الشباب في برامج حماية البيئة والتنوع البيولوجي، نظمت الوزارة البرنامج تدريبي الثالث لإعداد الكوادر الشبابية في مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة تحت عنوان "تعريف وتصنيف الطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة " بمركز التميز البيئي بجبل الزيت.

وترصد "الفجر" في الانفوجراف التالي أبرز معلومات عن برنامج التدريبي للشباب في مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة:

١- يأتي البرنامج من خلال مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة.

٢- يهدف البرنامج لإعداد الكوادر الشبابية للعمل بمجال مراقبة الطيور بخليج السويس.

٣- يقوم البرنامج علي تعريف بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها للرصد.

٤- يعرض البرنامج أهمية الطيور المهاجرة بيئيا.

٥- يقدم البرنامج العديد من فرص العمل ببرامج السياحة البيئية.

٦- يعتبر البرنامج مادة هامة لإجراء البحوث والدراسات لحفظ التوزان البيئي.

٧-زيادة مشاركة الإناث في البرنامج في دورته الحالية.

٨-وصلت نسبة الإناث لحوالي 25 % من المتدربين من إجمالي 35 مشارك.

٩-يتم اختيار المشاركين وفق التخصصات العلمية المناسبة في هذا القطاع.

١٠- كما يتم تدريبهم على يد خبراء وطنيين في هذا المجال.

يذكر أن العمل في مجال مراقبة الطيور يعد من المجالات الواعدة خاصة مع الالتزامات الدولية الخاصة بحماية الطيور المهاجرة مما يتطلب إعداد كوادر وطنية للتدريب لتلبية احتياجات العمل في هذا المجال الواعدة وبما يساهم في حماية تلك الأنواع.
10 معلومات عن البرنامج التدريبي للشباب لرصد الطيور المهاجرة (انفوجراف)
10 معلومات عن البرنامج التدريبي للشباب لرصد الطيور المهاجرة (انفوجراف)

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رصد الطيور المهاجرة بوابة الفجر الفجر

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