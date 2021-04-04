"مصر دولة لا نظير لها".. مصطفى الفقي: الحضارة المصرية مبهرة وأذهلت العالم (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن موكب المومياوات الملكية يؤكد أن مصر دولة فريدة لا مثيل لها في العالم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الدول تحفر في الأرض لتخرج مياه وبترول، ومصر تحفر لتخرج حضارة».



وأضاف «الحضارة المصرية مبهرة وأذهلت العالم، الجميع تابع موكب المومياوات الملكية باهتمام كبير».

