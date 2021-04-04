ترك المحاماة.. سيد مسعود يكشف تفاصيل احترافه "الرسم الجرافيتي"

استعرضت قناة "الحدث اليوم"، تقريرًا عن شاب ترك العمل بالمحاماة بعدما تخرج من كلية الحقوق، واتجه للرسم الجرافيتي حتى اصبح يُطلق عليه رسام المشاهير، وهو سيد مسعود، الشهير بـ"سعودي"، حيث قام برسم صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى في ذكرى ثورة 30 يونيو، وصورة أخرى للشهيد أحمد المنسى، والفنان أمير كرارة والمطرب تامر حسنى واللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بنادى الزمالك.



وقال "سيد"، إنه كان يمتلك هواية الرسم منذ أن كان في السادسة من عمره، وبدأ في تطويرها وتحول من رسام عادى إلى الرسم على الجدران "جرافيتى"، بعد متابعة عدد كبير من هذه الرسومات عبر وسائل التواصل المختلفة وغيرها، "بدأت أنمى موهبتى من خلال حائط على سطح منزلى، وقمت بالعديد من الرسومات ونشرها عبر حساباتي الشخصية بمواقع التواصل المختلفة ونالت إعجاب العديد من المتابعين".



وأوضح أن الرسم الجرافيتي تحول من هواية إلى مهنة بعد أن حصل على ليسانس حقوق، وقام برسم العديد من الشخصيات العامة والفنانين والمشاهير، فمنذ نعومة أظافره وهو يعشق الرسم، ومع مرور الوقت طور من نفسه واتجه إلي الرسم على الجدران "فن الجرفيتي"، حصل على ليسانس حقوق وترك مهنة المحاماة وفضل أن يتجه لرسم المشاهير فوق سطح منزله حتى نال عمله إعجابهم.



وتابع: "حصلت رسوماتى للفنانين ولاعيبى كرة القدم على إعجابهم خاصة تامر حسنى الذى نشرها عبر صفحته الرسمية، والفنان أمير كرارة أرسل لى رسالة صوتية عبر هاتفى، وشيكابالا الذى تواصل معى تليفونيًا وأعرب عن إعجابه بالرسمة، بقى بيجيلي أوردرات شغل كتير واكتر رسمة بتطلب مني لمحمد صلاح وحقيقي هو فخر لكل المصريين، ونفسي اعمل مدرسة لتعليم فن الرسم على الجدران الجرفيتي ويتحول لذوق عام عند كل الناس".

