Advertisements

زاهي حواس يكشف أسرار قائد موكب المومياوات.. الملك سقنن راع أول شهيد ومات بـ7 طعنات (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الدكتور زاهي حواس العالم الأثري الكبير إن العالم تابع احتفالية موكب نقل المومياوات باهتمام كبير أمس وهو حدث ثقافي أثري كبير جدا وله فوائد كبيرة منها سياسية وكشف الحفل عن الأمن والأمان في مصر وكان أكبر دعاية للسياحة في مصر.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تعظيم سلام فعدم وجود أي أخطاء في الاحتفالية العالمية أسعدت المصريين واستقبال الرئيس السيسي للمومياوات رسالة للعالم بأن مصر تحافظ على التراث.

وتابع أن أول ملك في الموكب كان سقنن رع وهو من الأسرة 17 وكان يحكم مصر من طيبة الجنوب ومات في معركة تحرير مصر من الهكسوس بسبع طعنات لم يتم العثور على مومياء أحمس ورمسيس الأول.

وأشار إلى أن نقل المومياوات تم في كبسولة نيتروجينية للحفاظ عليها وتم الحفاظ عليها حتى وصلت متحف الحضارة مؤكدا أن فكرة المتحف كانت للدكتور فاروق حسني على أن يتم عرضها بأسلوب جديد ووضع كل ما يتعلق بالملوك وتم الانتهاء من المتحف في 2010 وكانت فكرة عرضهم في المتحف للدكتور فاروق حسني أيضا حتى يكونوا نجوم المتحف ويصبح توت عنخ آمون نجم المتحف الكبير.

وختم "لم أتوقع أن يخرج الحفل بهذه الروعة والجمال فالكل تفوق على نفسه وكان المشهد هو الأجمل من وجهة نظري في التاريخ مشيرا إلى أن المجموعة كان ينقصها أحمس ورمسيس الأول".

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مؤرخ تاريخي لـ"الفجر الفني" بعد وقف "الملك": الله اكبر انتصر الحق والتاريخ

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ ثلث ساعة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

10:32 م

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون