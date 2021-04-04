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لم تكن المرة الأولى..الصدفة تعرض عمرو يوسف للوقف عامان متتاليان

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اعترض الجمهور في الآونة الأخيرة عقب انتشار صور من تصوير مسلسل "الملك أحمس" للفنان عمرو يوسف وطرح البوستر الدعائي له على اللوك الذي ظهر به "يوسف" وآثار مظهره جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم تناسب لحيته وتصميمات ملابس بعض الفنانين المشاركين في العمل للقصة التي يناقشها.

وسرعان ما قررت سينرجي وقف مسلسل "الملك" عن العرض في شهر رمضان المقبل والإنتظار إلى حين تعديل بعض الأشياء عليه.

ولكن السؤال الذي يتسائله البعض الآن هل هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها العمل الفني للفنان عمرو يوسف للوقف؟

والإجابة هي أن الصدفة جعلت مسلسل "الملك" هو العمل التاريخي الثاني الذي يتم وقفه قبل شهر رمضان بأيام قليلة حيث تم وقف مسلسله "خالد بن الوليد" في رمضان 2020 قبل بدء السباق الرمضاني.




حيث يعتبر مسلسل الملك أحمس هو الثانى على التوالى بعد مسلسل خالد بن الوليد والذي تم تصوير جزء منه أيضًا قبل رمضان الماضي 2020، إلا أن مخرج العمل رؤوف عبد العزيز حينها رغم الانسياق وراء طلبات عمرو يوسف واستبعده من العمل من لفرض سيطرته على المسلسل وكانت متمثلة في رغبته في التحدث باللغة العامية والظهور بأعين ملونة.

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