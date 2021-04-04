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رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق: إسرائيل متورطة فى محاولة زعزعة أمن الأردن

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، السيطرة بالكامل على التحركات المشبوهة التي كانت تستهدف أمن البلاد، حيث إن السيطرة تمت على الوضع ولا توجد هناك محاولات أخرى.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن عملية التحقيقات على التحركات المشبوهة التي استهدفت البلاد ستتم على المدى الطويل، وإن هناك تحقيقات بخصوص السبب في المؤامرة الحالية من الجهات الخارجية، مؤكدًا أن هناك إشارات بأن القائم بهذا العمل هي الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وتحدث عن أن إسرائيل تريد زعزعة أمن الأردن، حيث إن اليمين المتطرف في إسرائيل يرى في الأردن أنها حاجز ضد تحقيق مخططاته، موجهًا رسالة للحكومة الإسرائيلية، قائلًا: "لقد خاب أملكم في المؤامرة عل

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فيديو رئيس الديوان الملكى الاردني الاسبق جواد العناني الاردن أمن الأردن

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