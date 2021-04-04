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محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن عبدالله الثاني، أكد فيه تضامن الإمارات الكامل مع الأردن.

 

قال نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، إن الأمير حمزة بن الحسين وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.

 

وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد أنه تمت السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن، متهما الأمير حمزة بالتحريض من خلال تسجيل مقطعي فيديو، ومحاولة زعزعة استقرار المملكة بالتعاون مع آخرين، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

 

وأضاف الصفدي أن الأمير حمزة لم يتجواب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن، مشيرا إلى أنه تم رصد تواصل بين رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، والأمير، وأن هناك ارتباط بين عوض الله وجهات خارجية.

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ولى العهد محمد بن زايد الامير حمزة

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