الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

حسم مسؤولو النادي الأهلي، ملف بجدبد عقد نجم وسط الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.









واستقر مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تعديل عقد محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، حتى يحصل على 6 ملايين جنيه فى الموسم.









ويرغب مسؤولو النادي الأهلي فى تعديل عقد أفشة من الناحية المادية، من أجل قطع الطريق أمام الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية