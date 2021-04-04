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قائد أوركسترا حفل المومياوات: كل شيء كان محسوبًا بالثانية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد المايسترو نادر عباسي قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية أن ماقام به يوم أمس "حمل ثقيل" كونه مسؤولية كبيرة.


أوضح عباسي في حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن التحدي هو أن يكون الاوركسيترا القائد في موقع أخر ليس بجوار موكب المومياوات ومعه كورال ضخم جدًا وفي ذات الوقت مؤلفة موسيقية دقيقة وصعبة بالاضافة إلى ضرورة أن تسير المعزوفات بدقة مع الوقت ثانية بثانية لكل شارع تسير فيه المومياوات وهذا كان التحدي الذي واجهه حيث كانت مسؤولية صعبة بالنسبة له ولكل من عمل في طاقم العمل الكورالي.


بالنسبة إلى الوقت الذي استغرقته عملية التدريب، قال: "بالنسبة لفريق التربية الرياضية والموسيقات العسكرية في الشوارع استغرق الامر من أربعة إلى خمسة أشهر وكان من الضروري أن اتواجد معهم منذ البداية حتى أشعرهم بنبض الموسيقى بدقة لكثافة الاعداد التي ستسير وهي فكرة الاخراج حيث تم تدريب كل فريق على حدة ثم مع بعضهم البعض".

واصل: "بالنسبة للكورال المرافق لي كونهم محترفين وفي أي أوبرا في العالم يستغرق الوقت في التدريب من أربع إلى خمس بروفات وهو ماحدث معي بالفعل حيث إستغرقت هذا الوقت وذلك لقراءة العمل".


كشف عباسي أن الأوركسترا ضمت 100 عازف خلال الحفل فيما كان عدد الكورال 90 شخصا، موضحًا أنه تم إخراج حفل أوركسترا بشكل جيد.

أضاف أن كل شيء كان محسوبًا بالثانية خلال حفل الأوركسترا، موضحًا أن هناك حالة تركيز شديدة من جانب المشاركين في الأوركسترا، وتم إخراج عمل فني يشرف مصر، وكان لدى الجميع الحماس لنجاح الحفل.

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المومياوات الملكيه الموميا

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