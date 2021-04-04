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ترتيب مجموعة الزمالك قبل الجولة الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:29 م
محمد الدمتناوي
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حقق
نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره مولودية الجزائر، بهدفين مقابل لا شيء، في
اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري
أبطال إفريقيا.
وأنعش
الزمالك حظوظه بقوة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الخارجي
على حساب المولودية في الجزائر.
ترتيب
مجموعة الزمالك:
الترجي
التونسي، 10 نقاط.
مولودية
الجزائر، 8 نقاط.
الزمالك،
5 نقاط.
تونجيث
السنغالي، 4 نقاط.
وهناك
سيناريو وحيد يؤهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على
مولودية الجزائر، وهو الفوز في الجولة الأخيرة على تونجيت السنغالي، مع ضرورة
خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي في رادس في الجولة السادسة.
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