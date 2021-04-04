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ترتيب مجموعة الزمالك قبل الجولة الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره مولودية الجزائر، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأنعش الزمالك حظوظه بقوة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏بعد الفوز الخارجي على حساب المولودية في الجزائر.‏

 

ترتيب مجموعة الزمالك:

 

الترجي التونسي، 10 نقاط.

 

مولودية الجزائر، 8 نقاط.

 

الزمالك، 5 نقاط.

 

تونجيث السنغالي، 4 نقاط.

 

وهناك سيناريو وحيد يؤهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على مولودية الجزائر، وهو الفوز في الجولة الأخيرة على تونجيت السنغالي، مع ضرورة خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي في رادس في الجولة السادسة.

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