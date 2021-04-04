معرض إسكندرية التاسع للكتاب يشهد حضور جماهيري كبير





وتجاوز حجم مبيعات الهيئة المصرية العامة للكتاب فى هذه الدورة النسبة التى تحققت العام الماضي بأكثر من 50 ٪، حيث بلغ اجمالى المبيعات ١٦٧٨٦٠ جنيه، فيما بلغ عدد النسخ المباعة ١٢٦١١ نسخة.





وكان الأكثر مبيعا كتب نساء علي عرش مصر، حكايات الولاد والأرض، المنسي صديقي وهؤلاء هم الإخوان.

شهد معرض إسكندرية التاسع للكتاب الذي أقامته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي فى الفترة من ٢٥ مارس الماضى حتى أمس ٣ أبريل بأرض كوتة بالأزاريطة حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب.