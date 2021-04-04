نسمة محجوب عن غنائها في حفل موكب المومياوات: "كنت مرعوبة وقرأت كل القرآن اللي حفظاه"

كشفت المطربة نسمة محجوب، كواليس أغنية «حكاية شعب»، والتي أذيعت ضمن فعاليات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قائلة: "مكانتش خايفة، بس كنت مرعوبة، حتى هشام نزيه قلي مالك ؟".



وتابعت "محجوب"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: "مش أول مرة أغني قدام الرئيس، لكن الفكرة المرة دي وأنا بغني كنت حاسة إن العالم كله بيتفرج عليا وواقفة قادم المايستروا نادي عباسي، لكن حسيت وقتها أني لازم أشد حيلي، وابقى قد كل الناس واقفة ورايا دي "



وأضافت: "الموضوع كبير وضخم ومكانتش متوقعة أنو يكون كده غير لما دخلت وقلت لنفسي وقتها ماتفقناش على كده، ما عرفتش ضخامة العمل، إلا لما اشتركت فيه... كانت الوقفة الاصعب في حياتي، رغم أنها الاقصر لم تتجاوز دقائق، لكن قريت كل القرآن اللى كنت حفظاه"



كانت احتفالية نقل 22 من المومياوات الملكية بصورة مشرفة عبر موكب مهيب في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمدير العام لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، حيث جرى نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.

