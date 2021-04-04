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آخر رسالة ضحية حادث طريق العياط لصديقه: "حاسس إني هموت ومحدش يزعل"

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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على بعد 200 مترًا من مستشفى العياط المركزي، كان يصارع "عبده فضل"، شاب في ربيع عمره، الموت في مدة لا تقل عن ربع ساعة، بعد أن صدمته سيارة.

تأخر وصول سيارة الإسعاف، لإنقاذ الشاب تسبب في وفاته ليلفظ أنفاسه الآخيرة، وسط بركة دماء أمام أعين أهالي بلدته.

سرعان ما انتشر خبر وفاة " عبده" بين أهالي القرية، ليتفاجأ الجميع بخبر وفاته، وسط صدمة وذهول أهالي بلدته وأصحابه.. "ده كان لسه بيصالح أصحابه، وكان حاسس أنه هيموت".

لينشر أحد أصدقائه آخر حديث دار بينهما قبل وفاته في حادث تصادم.. "حاسس كدا إني هموت.. كده أنا صالحت الكل ومفيش حد زعلان مني ولو أنا زعلان من حد مسامحه".

كان لقي شاب مصرعه وأصيبت سيدة إثر وقوع حادث مروري بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بوقوع حادث بنزلة البليدة ووجود متوفي.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة اصطدمت بدراجة نارية قيادة شاب
ورفقته سيدة، ما أسفر عن مصرع الشاب متأثرا بإصابته.

وجرى رفع اثار الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
آخر رسالة ضحية حادث طريق العياط لصديقه: "حاسس إني هموت ومحدش يزعل"
آخر رسالة ضحية حادث طريق العياط لصديقه: "حاسس إني هموت ومحدش يزعل"

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