شريف منير يجري عملية جراحية.. تعرف على التفاصيل

تعرض الفنان شريف منير لوعكة صحية ونقل إلى أحد المستشفيات حيث شارك صورته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "منير" قائلا: "عملت عملية فتاء على الماشي كده الحمد لله شكرا للدكتور أحمد شكري الف شكر للمستشفى".



يذكر أن آخر أعمال شريف منير فى الدراما كان مسلسل "ونحب تانى ليه؟"، فى رمضان الماضي، وشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه