رئيس جامعة نجران يطلع على التقرير السنوي لـ “بصائر نجران”





استقبل معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي بمكتبه صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران “بصائر” فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن العصيمي.





جرى خلال هذه الزيارة تبادل أوجه الشراكة بين الجامعة وبصائر نجران ومناقشة عددًا من الموضوعات والمهام التوعوية المتبادلة بين كلا الطرفين.





كما اطلع السبيعي على التقرير السنوي لـ “بصائر نجران” لعام٢٠٢٠م، وأكّد معاليه على أهمية دور جمعيات الدعوة، وما تقوم به من أدوار سامية في توعوية للمجتمع، كما أكّد كذلك على استعداد الجامعة التام للتعاون والشراكة مع الجمعية لما فيه خدمة المجتمع.





وفي نهاية الزيارة شكر “العصيمي” معاليه على هذا الاستقبال، وأكّد كذلك على أهمية استمرار الشراكة بين الجمعية والجامعة لما يتبع ذلك من أهداف توعوية تخدم المجتمع بشكل عام.