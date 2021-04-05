12 قرارا من الحكومة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على البيئة، فقد شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار الاستراتيجي لتغير المناخ، والذي يعقد ضمن ملتقى فريق الأمم المتحدة القطري، حيث عرضت الجهود الوطنية لمجابهة آثار التغيرات المناخية، ودور وكالات الأمم المتحدة في دعم تلك الجهود.





وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز جهود الدولة لمجابهة آثار التغيرات المناخية:





١-أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تولت مهمة كبيرة بالعمل لتحقيق مصالح المنطقة الأفريقية والعربية والقيام بدور محوري في المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ.





٢- وكشفت وزيرة البيئة أن مصر قامت بدور محوري خلال مفاوضات اتفاق باريس ٢٠١٥، حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية وعملت على توحيد الصوت الأفريقي وتحقيق مصالحه.





٣- كما تم إطلاق مبادرتين هامتين وهما المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.





٤- وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر استضافت في ٢٠١٨ مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي.





٥- وأكدت الوزيرة أن مصر حرصت على رفع المطالب الأفريقية من خلال إصدار الأجندة الأفريقية للتنوع البيولوجي والاعلان الأفريقي ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.





٦- وأوضحت وزيرة البيئة إلى الدور الهام للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر).





٧- وقالت الوزيرة إن إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ كان ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".





٨- كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية.





٩- وتابعت ياسمين فؤاد، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتبني منهج التعافي الأخضر، فكانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه.





١٠- فيما تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير للاستدامة البيئية، والتي سيتم العمل بها في المشروعات وقطاعات التنمية بدءا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة.





١١-وعرضت الوزيرة عدد من الأمثلة لمشروعات تنفذها الدولة حاليا لمواجهة آثار تغير المناخ ومنها محطة بنبان للطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي، والخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتطوير استراتيجية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية التي سيعلنها المجلس الوطني للتغيرات المناخية هذا العام وتهدف إعطاء مؤشرات لتلك المخاطر حتى عام ٢١٠٠،



