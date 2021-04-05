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المسؤول عن دهن سيارات نقل المومياوات: "كنا بنام ساعتين بس في اليوم"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال حسن هاشم، المسؤول عن دهن عربيات نقل المومياوات الملكية، قائلة: "تصميم عربيات نقل المومياوات الملكية تم تعديله أكثر من مرة، لكي يليق بالمومياوات الملكية أمام العالم كله".

وتابع "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن العمل في العربيات كان متواصل، حتى قبل العرض لكي تظهر العربيات على أكمل وجه، إحنا عاملين العربيات يدوي، بس الحمد الله طلعت على أكمل وجه".

ولفت، إلى أنه لم يتصور أن يكون موكب نقل المومياوات أن يكون بمثل هذا الحجم، متابعًا: " الجميع تعب في هذه الموكب، وفضلنا آخر 20 يوم بنام ساعتين فقط".

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