"النمنم": استقبال السيسي للمومياوات الملكية بدون فرد حراسة نادر الحدوث

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الفسطاط هي عاصمة مصر الإسلامية التي بناها عمرو بن العاص، لافتًا إلى أن انتقال المومياوات الملكية للفسطاط يؤكد على وحدة النسيج الحضاري المصري.





وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أحد أسباب ثورة 30 يونيو هو خوف المصريين على هويتهم ووطنيتهم، مؤكدا أن مصر بلد ليست قليلة، رغم أن حجمها في التاريخ كبيرًا، وهذا يدل على عظمة المصريين.





وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن حملات الإعلام المضلل حاقد للمصريين، ولابد أن نعتز بوطنيتنا ونفخر بها.



