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"الصكوك السيادية" على رأس أجندة اجتماعات لجان الشيوخ اليوم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المُحالة إليها من قِبل مجلس النواب، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

فمن المُقرر، أن تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد زكي جزر، اجتماعًا لها، وذلك لمناقشة سبل دعم الصناعات الدولية والمستلزمات الطبية، وعرض المناقشات والرؤي لدعمها. 

وتناقش اللجنة في اجتماعها، أيضًا، تحسن أوضاع هيئات التمريض والعاملين في قطاع الصحة.

فيما تستكمل لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في اجتماعها، مناقشة قانون الصكوك السيادية.

بينما يشهد اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائبة حنان أبو العز، مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ الفجر الصكوك السيادية

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