Advertisements

مانشستر يونايتد يفوز على برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق نادي مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه برايتون اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، بعدما سجل داني ويلبيك هدف التقدم المبكر للفريق الزائر.

وعزز يونايتد موقعه في المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 30 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة.

ويتقدم يونايتد بأربع نقاط على ليستر سيتي ثالث الترتيب، وبقي برايتون بالمركز 16 وله 32 نقطة وبفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

وسجل ويلبيك في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 13، بعد أن سدد غرينوود في القائم، ثم أهدر ياكوب مودر فرصة لتعزيز تقدم الفريق الزائر عندما سدد كرة لمست العارضة وخرجت من الملعب.

واقترب مودر مجدداً من التسجيل قبل الاستراحة لبرايتون، لكن راشفورد استغل تمريرة برونو فرنانديز وسدد كرة أرضية ليتعادل في الدقيقة 62.

وأهدر نيل موباي مهاجم برايتون فرصة أمام المرمى في الدقيقة 72، قبل أن يتلقى غرينوود تمريرة عالية من بول بوغبا ويسجل برأسه في الدقيقة 83 رغم محاولة من المدافع لويس دانك في إبعادها.

وضغط برايتون في الدقائق الأخيرة، لكن يونايتد حافظ على الانتصار ليتلقى دفعة كبيرة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد يفوز على برايتون الدورى الإنجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 22 ساعة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ نصف ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 6 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 4 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ أقل من 5 دقائق

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد

هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي

آرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على برايتون

مانشستر يونايتد يعبر كمين برايتون في الوقت القاتل

بقيادة راشفورد.. مانشستر يونايتد يهين لايبزيج بالخمسة في دوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

10:32 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون