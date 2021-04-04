مانشستر يونايتد يفوز على برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه برايتون اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، بعدما سجل داني ويلبيك هدف التقدم المبكر للفريق الزائر.





وعزز يونايتد موقعه في المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 30 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة.





ويتقدم يونايتد بأربع نقاط على ليستر سيتي ثالث الترتيب، وبقي برايتون بالمركز 16 وله 32 نقطة وبفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.





وسجل ويلبيك في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 13، بعد أن سدد غرينوود في القائم، ثم أهدر ياكوب مودر فرصة لتعزيز تقدم الفريق الزائر عندما سدد كرة لمست العارضة وخرجت من الملعب.





واقترب مودر مجدداً من التسجيل قبل الاستراحة لبرايتون، لكن راشفورد استغل تمريرة برونو فرنانديز وسدد كرة أرضية ليتعادل في الدقيقة 62.





وأهدر نيل موباي مهاجم برايتون فرصة أمام المرمى في الدقيقة 72، قبل أن يتلقى غرينوود تمريرة عالية من بول بوغبا ويسجل برأسه في الدقيقة 83 رغم محاولة من المدافع لويس دانك في إبعادها.





وضغط برايتون في الدقائق الأخيرة، لكن يونايتد حافظ على الانتصار ليتلقى دفعة كبيرة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.



